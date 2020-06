iOS 14 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve güncelleme alacak iPhone'lar

Apple’ın bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü WWDC 2020 gerçekleşti. Koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez online olarak düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı 2020 etkinliği yenibir tanıtıma ev sahipliği yaptı.



Yeni yeni mobil işletim sistemi iOS 14 ve iPad OS 14, resmen görücüye çıktı. İşte özellikleri ve İOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri

İOS 14'ÜN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ



Widget desteği: Apple, Android cihazlardaki gibi daha doğrusu Microsoft Phone'larda gördüğümüz gibi bir Widget sistemini iOS 14'e getirdi.







Picture in Picture (Ekran içinde ekran): Android tarafında olan özelliklerden biri daha iOS 14 ile iPhone'lara geliyor.







Siri: iOS 14 ile birlikte Sirinin tasarımı da özellikleri de tamamen yenilendi. Siri bundan böyle ekranın tamamını kaplamayacak.







Mesajlar: Mesajlar uygulaması da iOS 14 ile önemli geliştirmeler aldı. Bu gelişmelerden biri, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına oldukça benziyor. Zira, mesajlaşma uygulaması artık grup mesajlarına destek veriyor ve grup mesajlarına artık grup fotoğrafı eklenebiliyor.



CarPlay: CarPlay artık anahtar desteğine de sahip. Bu destek ile birlikte bundan böyle bazı otomobilller sadece iPhone kullanılarak açılabilecek.







iOS 14 ile gelen en önemli yeniliklerden birisi ise App Clip oluyor. Bu sayede adeta “ufak uygulamalar” hayatımıza giriyor. Büyük uygulama indirmeden servisler anlık olarak kullanılabiliyor.







iOS 14 işletim sistemine hangi iPhone modelleri geçebilecek?



iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus





Teknoloji devi Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 ile beraber akıllı saatlere özel watchOS 7 işlemci sistemini de duyurdu.