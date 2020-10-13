iPhone 12 Serisi Tanıtıldı: iPhone 12 Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Apple tutkunlarının merakla beklediği iPhone 12’in tanıtımı yapıldı. Apple, bugün ABD’nin California eyaletinde Türkiye saatiyle 20.00’de düzenlenlediği etkinliğinde yeni iPhone modellerini ve bir dizi yeni ürününü tanıttı. iPhone’un en son modeli iPhone 11 de geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıtılmıştı. Her yeni modelinde yenilikli teknolojilerle telefonlarını donatan Apple’ın iPhone 12 modellerinde kullanıcıları nelerin beklediği merak konusuydu. iPhone 12 özellikleri ise gerçekleşen tanıtımda kamuoyunun beğenisine sunuldu. İşte iPhone 12 modelleri ve özellikleri.

Apple geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 11 serisinin tanıtımını yapmış ve iPhone’un yeni modelleri oldukça beğenilmişti. Ancak iPhone 12 serisi de merakla bekleniyordu

Apple, bu akşam düzenlenen etkinlikle yeni modellerini tüketiciye sundu. iPhone 12 serisinin 4 modelden oluşması bekleniyordu, öyle de oldu. Seride tanıtılan modeller; iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

Küçük olan ve iPhone Mini adıyla sunulan telefonun ekranının 5,4 inç, iPhone 12’nin ekranının ise 6,1 inç olduğu belirtildi

Öte yandan iPhone 12 pro ve Pro Max modelleri ise üst segment modeller olarak görülüyor. iPhone 12 Pro’nun ekranı 6,1 inç, iPhone 12 Pro Max’ın ekranı da 6,7 inç. İşte tanıtılan yeni iPhone 12 modelleri ve özellikleri;

iPhone 12 fiyatı ve özellikleri



– 5G teknolojisine sahip

– A14 Bionic işlemci

– 6,1 inç OLED ekran

– Yüz tanıma teknolojisi

– Suya dayanıklılık

– Seramik kaplı cam sayesinde düşmelere ve çizilmelere 4 kat daha dayanıklı

– iPhone 12’de Sim girişi eski modellere göre değişti

– iPhone 12 yüzde 11 daha ince, yüzde 15 daha küçük yüzde 16 daha hafif

– 3.5 Gigabit saniye indirme hızı

– 12 MP çift arka kamera, 1.6 diyafram ana kamera, 2.4 diyafram geniş açı fotoğraflar, 26 mm lens, yüzde yüz focus

pixel, gece modunda üstün performans

– Yeni iPhone kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacak

– iPhone 12 satış fiyatı 799 dolar olarak belirlendi

iPhone 12 Mini fiyatı ve özellikleri



– 5G teknolojisine sahip

– A14 Bionic işlemci

– 5,4 inç OLED ekran

– Yüz tanıma teknolojisi

– Suya dayanıklılık

– 3.5 Gigabit saniye indirme hızı

– Seramik kaplı cam sayesinde düşmelere ve çizilmelere 4 kat daha dayanıklı

– 12 MP çift arka kamera, 1.6 diyafram ana kamera, 2.4 diyafram geniş açı fotoğraflar, 26 mm lens, yüzde yüz focus

pixel, gece modunda üstün performans

– Deep fusion özelliği

– iPhone 12 Mini satış fiyatı 699 Dolar olarak belirlendi

iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri



– 5G teknolojisine sahip

– A14 Bionic işlemci

– 6,7 inç Super Retina OLED ekran

– Yüz tanıma teknolojisi

– Suya dayanıklılık

– 3.5 Gigabit saniye indirme hızı

– Seramik kaplı cam sayesinde düşmelere ve çizilmelere 4 kat daha dayanıklı

– Paslanmaz çelik gövde

– 4 yeni renkle satışa sunulacak; altın rengi, mavi, granit ve beyaz

– Görüntü sinyali işleme özelliği

– Deep fusion özelliği

– 4X Optik Zoom. Yeni telefoto lens özelliğiyle zoom özelliği 5X’e kadar çıkabiliyor

– 12 MP arka kamerası, 1.6 diyafgram, Dolby vision özelliği

– Üç arka kamera ve LiDar derinlik tarayıcısı bulunuyor

– iPhone 12 satış fiyatı 999 dolar olarak belirlendi. 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle satışa sunuluyor.