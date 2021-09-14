İşte yeni iPad, Apple Watch Series 7 ve iPhone 13 ile ilgili tüm detaylar

YENİ iPAD'İN ÖZELLİKLERİ

10.2 inçlik yeni iPad'in özellikleri arasında Apple A13 Bionic işlemcisi var. Bu işlemci, bir önceki iPad mini'ye göre oldukça önemli bir gelişme olarak görülüyor. Zira 12 MP geniş açılı bir kameraya ev sahipliği yapan yeni iPad, selefine kıyasla yüzde 20 daha hızlı. Ayrıca, Center Stage özelliğinin de yeni iPad'te yer alacağını belirtmek gerek.

YENİ iPAD MINI'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni iPad mini ise oldukça dikkat çekici. Çünkü Apple, yeni iPad mini ile birlikte iPad Air ve iPad Pro'da gördüğümüz dar çerçeveli tasarıma geçmiş. Ayrıca iPad mini, parmak izi okuyucusunu da iPad Air gibi güç tuşuna taşımış durumda. 8.3 inçlik Liquid Retina ekrana sahip olan iPad mini, dört farklı renk ile görücüye çıkıyor.

USB Type-C girişine ve 12 MP'lik kameraya sahip olan yeni iPad mini, beklendiği gibi bir önceki nesil iPad mini'ye göre oldukça hızlı. Ayrıca yeni iPad mini'de tıpkı iPhone 12 modellerinde olduğu gibi 5G desteğinin olduğunu belirtelim.

YENİ iPAD'İN VE iPAD MINI’NİN FİYATI

Yeni iPad'in fiyatı 329 dolardan başlıyor. Yeni iPad mini için ise başlangıç fiyatı 499 dolar olarak belirlenmiş.

APPLE WATCH SERIES 7 TANITILDI! İŞTE APPLE'IN YENİ AKILLI SAATİ

Apple, 14 Eylül etkinliğinde yeni iPad ve yeni iPad mini'yi tanıttıktan sonra Apple Watch modellerine geçti. Böylece uzun bir zamandır sızıntılarda yer alan Apple Watch Series 7'nin üzerindeki örtü kaldırıldı.

APPLE WATCH SERIES 7'NİN ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 7, daha büyük bir ekrana sahip. Ekranın yüzde 20 oranında büyüdüğünden bahsediliyor. Yapılan tasarım müdahaleleri sonucunda saatin daha zarif bir hale geldiğini belirtmemiz gerek. Ancak saatin genel tasarımı Apple Watch Series 6'ya oldukça benziyor.

Yeni saat, yüzde 33 oranında daha hızlı şarj oluyor. WR50 suya dayanıklılık sunan Apple Watch Series 7, Apple'ın aktardığına göre tüm gün batarya ömrü sunuyor.

APPLE WATCH SERIES 7'NİN FİYATI

5 farklı renk ile gelen Apple Watch Series 7'nin fiyatı 399 dolardan başlıyor.

İŞTE iPHONE 13

Apple'ın CEO'su Tim Cook iPhone 13 ailesini tanıttı. 5 renk seçeneği ile gelen iPhone 13, IP68 sertifikasına sahip.

iPhone 13'ün tepesindeki çentik ise yüzde 20 oranında küçülmüş durumda. iPhone 13 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor.

A15 Bionic'e ev sahipliği yapan cihazların Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteğine sahip olduğu duyuruldu.

iPhone 13'ün giriş modeli 128 GB depolama alanına sahip. Cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi de yer alıyor.

Ön tarafta 13 MP f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 3 destekli kamera bulunuyor. Bu kamera 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

iPHONE 13'ÜN FİYATI NE KADAR?

iPhone 13 Mini 699 dolardan iPhone 13 ise 799 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD'de satışa sunulacak.

İŞTE iPHONE 13 PRO

iPhone 13 Pro 4 resnk seçeneği ile geliyor. Bu cihazda da yüzde 20 küçültülmüş çentik ve IP 68 sertifikası bulunuyor.

Model beklentinin aksine USB-C girişine sahip değil. A15 Bionic ile gelen iPhone 13 Pro Lightning girişine sahip.

iPhone 13 Pro da A15 çipe sahip. 5 çekirdekli bir GPU'ya ev sahipliği yapan cihazı Apple 'Bugüne kadarki en büyük kamera başarımız' sözleri ile duyurdu.