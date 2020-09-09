Kahramanmaraş Teknokent'te 'cerrahi maske makinesi' üretildi
Kahramanmaraş KSÜ Teknokent çatısı altında kurulan bir Şirket iş birliğiyle "3 Katlı Non Steril Cerrahi Maske Üretim Makinesi Projesi"ni hayata geçirdi.
TEKNOLOJİ 09.09.2020, 12:26 09.09.2020, 19:31
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Firma Yetkilisi Hamit Rıza Şiveri yürütücülüğünde geliştirilen proje kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik ülkenin maske kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Kısa sürede prototipi hazırlanan ve seri üretim aşamasına gelen cerrahi maske makinesi ile yerli üretime destek olunması planlanıyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş “pandemi sürecinde Kahramanmaraş Teknokent çalışmalarına hız kemeden devam etti” dedi.
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