Koronavirüs risk haritası bugün açıklanacak

Türkiye'de 1 Mart itibarıyla koronavirüs ile mücadelede "Konrollü normalleşme" dönemine girilmişti.

İllerdeki vaka sayıları 4 farklı risk grubuna göre belirlenmiş, ve bu doğrultuda yeni normalleşmenin adımları atılmıştı.

Yeni normalleşmeye yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayılarında yükselme görülmüştü.

RİSK DURUMUNA GÖRE HARİTADAKİ RENKLER DEĞİŞECEK

Bugün yapılacak Kabine toplantısında, masada olacak ana gündem maddesi yine koronavirüs salgınının seyri olacak.

Kabine toplantısının ardından Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki risk haritası güncellenecek ve vaka artışı yaşanan illere yeni tedbirler getirilecek.