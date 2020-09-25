KSÜ Öğrencisi Sakarya ve Kavan’ın Projesi Teknofest 2020’de Türkiye Birinciliği elde etti
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Alkan’ın danışmanlığını yürüttüğü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eray Sakarya ve Mehmet Akif Kavan tarafından geliştirilen ‘Pratik 5000’ isimli proje, Teknofest 2020 kapsamında TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında savunma, uzay ve havacılık kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti.
TEKNOLOJİ 25.09.2020, 18:16 25.09.2020, 18:40
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Öğretim üyemizi ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
Dereceye giren projeler Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen teknoloji yarışmalarının gerçekleşeceği alanda sergilenmektedir.
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