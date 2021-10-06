KSÜ’den Teknofest’te bir başarı daha!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite’sinden Teknofest’te önemli bir derece daha!
Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi Teknofest’te İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, sağlık ve ilkyardım kategorisinde; yapay Zeka Destekli Robot “Izero2020” isimli projeyle üçüncü oldu.
Rektör Niyazi Can yönetimindeki sütçü imam üniversitesi hem eğitim hem de katıldığı yarışmalarda önemli dereceler elde ederek üniversitenin adının duyulmasında büyük ivme kazandırmaya devam ediyor.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Alkan’ın danışmanlığını yaptığı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Mustafa Göksu’nun kaptanlığını yürüttüğü takım, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde üçüncü oldu.
‘Robovision’ takımını makamında kabul eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, bu başarıyı ve gururu yaşattıkları için proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
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