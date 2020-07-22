Milyonları ilgilendiren o gelişme! İsteyen sanal dünyadan silinecek

Bilgi görüntü fotoğraf ses istemeyen kaldırılmasını talep edebilecek kişisel verileri koruma kurumu unutulma hakkı kararını aldı.

Milyonları ilgilendiren o gelişme sanal dünyanın artık bir başlangıcı.

Sanal dünyadan ismini sildirmek isteyenler artık o hakkı kullanabilecek.

O karar alınırken anayasanın 20. Maddesine işaret edildi yani arama motorlarında yer almamayı istemek anayasal bir hak olarak yorumlandı.

Temel hak ve özgürlüklerin korunmasıyla kamu yararı arasında denge en önemli kriter mağduriyetini ispat edenlerin isimleri sanal dünyadan silinecek.

AK Parti’nin sosyal medya teklifi de meclise sunuldu öncelikli hedef tacize ve hakarete son vermek sosyal ağlar Türkiye’ye temsilcilik açmak zorunda kalacak şartlara uymayanlara ağır cezalar gelecek.

HABER – EMRE ATAÇ