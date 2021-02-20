NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

NASA'nın sosyal medya hesabından Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğrafla birlikte, "Takımımın yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Güçlü şeylere meydan okuyun." mesajı paylaşıldı.

NASA "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." mesajıyla yeni bir fotoğraf paylaştı.

"KAYALARI SEVERİM"

NASA "Kayaları severim. Direksiyonumun hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum." mesajıyla bir fotoğraf da paylaştı.

ÜZERİNDE 20 KAMERA VAR

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.