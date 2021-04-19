NASA'nın Mars'taki helikopteri 'Ingenuity' ilk uçuşunu yaptı

NASA, keşif aracı Perseverance ile Kızıl Gezegen'e gönderdiği 1,8 kilogramlık mini helikopter Ingenuity'nin kalkış ve inişi başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bu, Dünya dışı bir gezegendeki ilk kontrollü uçuş olarak tarihe geçti.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı Proje Müdürü Mimi Aung, "Artık insanoğlunun diğer bir gezegendeki bir hava aracını uçurduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ingenuity kameralarından edinilen görüntünün ise yakında paylaşılması bekleniyor.

ABD’nin keşif aracı Perseverance, 30 Haziran 2020'de ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

California'daki Jet İtki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.