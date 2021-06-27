Nevzat Tarhan’la ‘Dijital Çağda Bağımlılık’

‘Dijital Çağda Bağımlılık’ üzerine konuşulduğu programda dijitalliğin vatandaşlar üzerindeki etkisi konuşuldu.

Çevrimiçi gerçekleştirilecek programda, dijital çağ kavramı, sibernetiğin gerekleri ve teknoloji bağımlılığı ve sosyal etkileri gibi pek çok konuda masaya yatırıldı.