Nevzat Tarhan’la ‘Dijital Çağda Bağımlılık’
Üsküdar üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Değerler Akademisi programının canlı yayın konuğu oldu.
TEKNOLOJİ 27.06.2021, 12:45 27.06.2021, 13:16
‘Dijital Çağda Bağımlılık’ üzerine konuşulduğu programda dijitalliğin vatandaşlar üzerindeki etkisi konuşuldu.
Çevrimiçi gerçekleştirilecek programda, dijital çağ kavramı, sibernetiğin gerekleri ve teknoloji bağımlılığı ve sosyal etkileri gibi pek çok konuda masaya yatırıldı.
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