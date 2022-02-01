Ocak ayında en çok Instagram kullanan ülkeler: Türkiye zirvede
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte internet ve sosyal medya kullanımları tavan yaptı.
TEKNOLOJİ 01.02.2022, 15:52 01.02.2022, 16:32
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından İnstagram ise 2021'de olduğu gibi yeni yılda da kullanıcı sayısını artırmaya devam etti.
İnstagram kullanıcılarının uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini analiz eden ünlü sosyal medya yönetim platformu Hootsuite, 2022 yılının Ocak ayında dünya çapındaki verileri yayınladı.
Türkiye, instagram kullanımında yine zirvede yer aldı.
Türkiye, 20.2'lik saat ortalamasıyla ocak ayında en çok İnstagram kullanan ülke konumunda. İkinci sırada 16,6 ile Arjantin, üçüncü sırada ise 16 saat ortalama ile Endonezya var.
Ocak ayındaki verilere göre, dünya genelindeki ortalama İnstagram kullanım saati 11.2 olarak belirlendi. Türkiye ise bu ortalamanın oldukça üzerinde yer alıyor.
Namaz Vakti 01 Şubat 2022
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|24
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|23
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|22
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|20
|20
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|37
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|36
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|36
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|21
|34
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|22
|30
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|20
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|21
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|22
|25
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|22
|24
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|23
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|21
|22
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|20
|19
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|16
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|21
|15
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|20
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|18
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|40
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|36
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|21
|35
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|34
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|20
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|17
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