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ÖTV matrahı artırıldı: Bazı telefonlara indirim geliyor!

Bazı cep telefonları, sarmalık tütün, fermente şarap çeşitlerinin vergi tutarlarında değişikliğe gidildi. Matrahı 640-1500 lira arasındaki telefonlarda 113-265 lira, matrahı 1500-3 bin lira aralığında olanlarda 177-377 lira indirim olması bekleniyor.

TEKNOLOJİ 20.04.2022, 10:36
ÖTV matrahı artırıldı: Bazı telefonlara indirim geliyor!

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre "alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları" için oranlara esas özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahları yeniden düzenlendi.

Kararla yüzde 25 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 640-1500 Türk lirasına, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 1500-3 bin Türk lirasına ve yüzde 50 oran için kullanılacak eşik de 3 bin liraya taşınarak, vergi politikasıyla erişim maliyetlerinde düşüşe gidildi.

Düzenlemeyle özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli üretime kayarak cari açığın da azaltılması bekleniyor. Ayrıca, değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.

Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı cep telefonlarına olan talebin düşük ÖTV oranına tabi telefonlara yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı telefon ithal edilmesi, yerli imalatın artması, buna bağlı ithalat miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

Sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV artırıldı

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı.

Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Böylece, hem yüzde 63 ÖTV'ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.

Diğer taraftan nispeten ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi konusundaki mücadele kararlılığının da gösterilmesi hedefleniyor.

Fermente şarapların asgari maktu vergisi değişti

"Fermente edilmiş diğer içeceklere" uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.

Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı.

Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle gençleri alkole özendirici mamullere erişimin yükü artırılarak sağlık politikasına destek verilmesinin hedeflendiği ve aynı zamanda ithal yoğunluğunda da artış gözlenen bu üründe yapılan vergi yükü artışıyla cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

#ÖTV matrah düzenlemesi #ÖTV #Aksu Tv
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