Pandemide, teknik servisler işlere yetişmekte zorlanıyor!

Birçok meslekte iş gücü azalırken bu sektör, işlerine yetişmekte zorlandı.

Pandemi sürecinde fabrikaların çalışmaması ve elde bulunan stokların tükenmesi nedeniyle bilgisayar fiyatlarının arttığını belirten Bilgisayar Teknik Servis Uzmanı Mustafa Akbaş, insanların yeni bilgisayar ya da tablet almak yerine ellerinde bulunan cihazı tamir ettirmek veya bakımını yaptırmaya yöneldiklerini söyledi.