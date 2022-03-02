PlayStation 5'in Türkiye fiyatına büyük zam

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmesine rağmen son zamanlarda çip kriziyle boğuşuyor.

Geçtiğimiz aylarda dolar kurunun sert yükselmesi nedeniyle ülkemizde satılan birçok elektronik ürüne ciddi zamlar gelmişti.

Dolardaki artışa rağmen, uzun süredir PlayStation 5 fiyatına zam yapmayan şirket, bugün itibarıyla beklenen zammı açıkladı.

PS5 FİYATI 12 BİN TL'YE DAYANDI

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre PlayStation 5'in Türkiye fiyatı 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye yükseltildi.

Öte yandan, ülkemizde aylardır karaborsada olan PlayStation 5'i bu fiyata bulmak imkansız. Şu anda oyun konsolu, birçok alışveriş sitesinde 15 bin lira civarında satışa sunuluyor. Ancak bu satışların hiçbiri, Sony'nin resmi fiyatına uymuyor.

TEDARİK SORUNLARI DA VAR

Sony, 31 Aralık 2021 itibarıyla 17.3 milyon adet PS5 sevkiyatı yaptı. Bu etkileyici olsa da aynı satış döneminde PS4'ün dağıtımından neredeyse üç milyon daha az.

Sony için şimdilik işler pek de iyi gitmiyor. Bu nedenle PlayStation 5 oyun konsolunun erişilebilirliği de oldukça düşük seviyede. Sony'nin tedarik sorunlarından ne zaman kurtulacağını ise zaman gösterecek.