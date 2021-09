PlayStation Plus Eylül 2021 ücretsiz oyunları

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

Sony yaptığı açıklamada, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını duyurdu.

Bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor. Söz konusu oyunlar, 7 Eylül itibarıyla erişime açılacak.

PLAYSTATION PLUS EYLÜL AYI OYUNLARI

Daha önce çıkan sızıntılarda olduğu gibi; Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 ve Predator: Hunting Grounds oyunları bu ay ücretsiz olarak sunulacak.

Söz konusu oyunlar, 7 Eylül'de indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca geçtiğimiz ayın oyunlarını da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.