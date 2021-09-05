PlayStation Plus Eylül 2021 ücretsiz oyunları
PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların eylül ayında ücretsiz indirebileceği oyunları sizler için derledik.
TEKNOLOJİ 05.09.2021, 13:29
Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.
Sony yaptığı açıklamada, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını duyurdu.
Bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor. Söz konusu oyunlar, 7 Eylül itibarıyla erişime açılacak.
PLAYSTATION PLUS EYLÜL AYI OYUNLARI
Daha önce çıkan sızıntılarda olduğu gibi; Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 ve Predator: Hunting Grounds oyunları bu ay ücretsiz olarak sunulacak.
Söz konusu oyunlar, 7 Eylül'de indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca geçtiğimiz ayın oyunlarını da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
27°
açık
Namaz Vakti 05 Eylül 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Mallorca
|3
|7
|7. Real Sociedad
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Athletic Bilbao
|3
|5
|10. Rayo Vallecano
|3
|3
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Cádiz
|3
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|3
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü