Rekabet Kurumu WhatsApp kararının gerekçesini açıkladı

Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ile ilgili olarak ocak ayında başlattığı soruşturmanın gerekçeli kararını yayımladı. Kurul'un bugün yayınlanan gerekçeli kararında WhatsApp ilgili başlatılan soruşturmanın düştüğü belirtildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde bugün yayınlanan kararda, şu ifadelere yer aldı:

Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-M sayılı kararıyla başlatılan soruşturmanın kapsamından WhatsApp Inc.'in çıkarılmasına,

Yapılan yeniden değerlendirme sonucunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi çerçevesinde Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-10 sayılı Kurul kararının kaldırılmasına, geri alınmasına, değiştirilmesine veya yeni bir işlem yapılmasına yer olmadığına 7/12 21-13/162-69 gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere Kurul Üyesi Ahmet ALGAN'ın farklı gerekçesi ve OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

Gerekçeli kararda Rekabet Kurulu üyesi Ahmet Algan imzasıyla yer alan farklı gerekçede ise şu görüşlere yer verildi: