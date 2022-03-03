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Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağının ilk prototipi 2023'te uçacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Onun ilk prototipi inşallah 2023'te uçacak. Çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

TEKNOLOJİ 03.03.2022, 19:59
Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağının ilk prototipi 2023'te uçacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile bir araya gelen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi ve Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve projelerini ilişkin detaylar paylaştı.

Türkiye'nin sahip olduğu medeniyetin geçmişte pozitif ilme çok önemli katkılar sağladığını kaydeden Bayraktar, uzaycılığa da önemli katkılar sağladıklarını ancak 17. yüzyıldan sonra teknoloji ve bilimin gelişimine uzak kaldıklarını söyledi.

Türkiye'de 1950'lere kadar hayata geçirilen uçak projelerine değinen Bayraktar, ilk dalgasını yakaladıkları havacılıkta 1950'den sonra geri kaldıklarını kaydetti.

Bayraktar, Baykar'ın kuruluş ve sonraki aşamalarına işaret ederek, 2000'li yılların başında bir aile şirketi olarak küçük bir ekiple çalışmaya başladıklarını, 2004'te Türkiye'nin ilk robot uçağının uçtuğunu, 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine küçük de olsa ilk kez milli bir uçağın girdiğini, 2008'de 5 metrelik uçağın, 2009'da 9 metrelik Bayraktar'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anlattı.

Hava araçlarında 6 kilogramdan 6 tona uzanan yolculuk

Selçuk Bayraktar, savaşın seyrini dünyada değiştiren, şu anda bütün dünyada kendi sınıfının en iyisi olarak görülen ve hakkında her gün yazılar çıkmaya devam eden Bayraktar TB2'nin 2014'te uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayraktar TB2, 2016'da Roketsan'ın geliştirdiği akıllı mühimmatlarla silahlandırıldı. 2019'da da sadece dünyada üç ülkenin yapabildiği 6 tonluk kendi sınıfının en moderni Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşu gerçekleşti. Yani 6 kilogramdan 6 tona... 19 yılda böyle bir hikaye... Bu sürede sadece 3 tane insansız hava aracı yaptık aslında. Ancak baktığımızda sadece insansız hava aracı yaptık. Bu da önemli bir nokta. Yani burada teknoloji girişimini kurmayı düşünenlere veya dünyada bu alanların nasıl büyüdüğüne dair bir ipucu..."

Geleceğin teknolojisi olarak görülen insansız hava araçları konusundaki çalışmalara değinen Bayraktar, Cezeri hakkında bilgi verdi.

"İHA'larımızda yerlilik oranı rekor düzeyde"

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, 2000'li yılların başından bu yana Türkiye'nin insansız hava araçlarında vizyonunu değiştirerek geldiği noktaya işaret etti.

Bayraktar, devamla şunları kaydetti:

"Türkiye, sadece bakış açısını ve vizyonunu değiştirerek yüzde 15'lerde olan yerli katkıdan yüzde 70-80'lere yaklaştı. Bizim insansız hava araçlarımızda bu, yüzde 93 oranında gerçekleşti. Bütün tasarımları bize ait bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Bu, dünyada da rekor sayılabilecek bir yerlilik düzeyidir. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki üretimin kendisinin de biraz daha önemsiz olduğu bir devir... Mesela bu telefon nerede üretiliyor? Hepsi Çin'de... Peki parayı Çin mi kazanıyor? Çin 100 lira kazanıyorsa diğer taraf 1.000 lira kazanıyor. Niye üreten kazanamıyor? Çünkü katma değeri satıyor. Fikri hak kimdeyse, kim tasarladıysa o kazanıyor."

"Başarı için özgün olmalı, ahlaka ve etiğe riayet etmelisiniz"

Selçuk Bayraktar, bu teknolojilere sahip olanın istediği an sistemi kilitleyebildiğini, kimseye yardım etmeyebildiğini belirterek, yıllarca bu teknolojilerin verilmediği Türkiye'nin şimdi kendi İHA'larını geliştirdiğini söyledi.

Bu teknolojilerin özgün olması gerektiğini aktaran Bayraktar, gençlerin özellikle batıdan kopyalanarak yapılan projelerden uzak durması gerektiğini aktardı.

Bayraktar, "Başkasının kopyası olmaması lazım. Özgün olması, benzerinin bulunmaması gerekiyor. Yaptığınızı ahlaka ve etiğe riayet ederek yapmalısınız. Yaptığımız işin genetik kodu etik ve ahlaka riayet etmek. Temeli ahlaka, adalete oturmuyorsa uzun vadeli yaşayacak bir eser çıkması mümkün değil" dedi.

Gençlere "bugünün değil geleceğin yarışına hazırlanmaları" tavsiyesinde bulunan Bayraktar, gençlerde son dönemde "artık biz yapabiliriz" şeklinde değişen vizyondan bahsetti.

"Muharebede devrim yapacak TB3'ü bu yıl uçurmayı hedefliyoruz"

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk uçuşu ve sonraki süreçlerine değinerek, özelliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Akıncı'nın B modelinin dün gökyüzüyle buluştuğunu bildiren Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya, 'Türk SİHA'ları dünyada filolar halinde uçarak SİHA'larla kazanılan ilk savaşı kazandı' diye yazdı Bayraktar TB2 SİHA'ların Azerbaycan'da uçması için... Bayraktar TB3, gemiye iniş-kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olacak, kısa pistli gemilere. Muharebede devrim yapacaklarını şimdiden öngörüyorum. Bunu, bugünden söylemiş olayım ki ileride dönüp baktığımızda tarihe bir not düşmüş olalım. Şu anda o hava aracımızı geliştirme faaliyeti devam ediyor. Bu yıl içinde uçurmayı hedefliyoruz."

"İnsansız savaş uçağı çalışmalarımız devam ediyor"

Selçuk Bayraktar, bir yandan da insansız savaş uçağını geliştirdiklerini belirterek, "Onun ilk prototipi inşallah 2023'te uçacak. Çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Akıncı'dan elde ettikleri tecrübeleri bu insansız savaş uçağını uçurmak için kullandıklarını belirten Bayraktar, "Bundan sonraki savaş uçaklarının hepsi insansız olacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olmak üzere bu çalışmamız devam ediyor" sözlerini kullandı.

Bayraktar, toplamda 2 bin 100 kişilik ekibe sahip Baykar'ın 18 ülkeyle dünyada da en fazla ülkeye ihraç edilmiş insansız hava aracını (Bayraktar TB2) ürettiğini belirterek, "Akıncı'ya da şu anda yoğun bir ilgi var. Akıncı'nın Türkiye dışında 2 ülke ile sözleşmesi imzalandı" diye konuştu.

#Selçuk Bayraktar #Baykar Teknoloji #prototip
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