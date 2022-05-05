Siber dolandırıcılığın yeni yüzleri
Hızla büyüyen sosyal medya platformları hayatımızı kolaylaştırdığı gibi yeni dolandırıcılık yöntemlerinin de yayılmasını kolaylaştırıyor. Peki hem kullanıcılar hem platformlar buna karşı ne yapmalı?
TEKNOLOJİ 05.05.2022, 10:03
Pandeminin hızına hız kattığı dijitalleşme süreci, hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra veri güvenliği ve siber dolandırıcılık gibi kavramlarla da tanışmamızı sağladı.
ABD merkezli Federal Ticaret Komisyonu verilerine göre siber dolandırıcılık olayları 2020’de bir önceki yıla göre üç kat arttı, geçen yıl ise 95 bine ulaştı.
sosyal medya platformları üzerinden yaşanan dolandırıcılık olaylarının 2017’de 5 bin civarında iken 2018’e 10 bine, 2019’da 15 bine, 2020’de 46 bine ve 2021 sonunda 95 bine çıktığını görüyoruz.
Bu olaylarda yaşanan maddi kayıp ise 2017’de 42 milyonken 2021’de 770 milyon dolara çıkıyor.
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