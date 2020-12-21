Siber Güvenlik Endeksinde 20'nci sıraya yükseldik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Siber vatanda egemenliğimizi güçlendirme yönünde yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda Global Siber Güvenlik Endeksi'nde 23 sıra birden yükselerek dünyada 20'nci sıraya yükselmiş durumdayız." dedi.

TEKNOLOJİ 21.12.2020, 14:31
Siber Güvenlik Endeksinde 20'nci sıraya yükseldik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmasına, siber güvenlik altyapısının pek çok ülkeden daha önce oluşmasına ve güçlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini katılımcılara ileterek başladı.

Fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılması, etkileşimlerin dijitalleşmesi ve nesnelerin de artık internete bağlanmasıyla kullanılan dijital veri miktarının her geçen gün arttığını ifade eden Oktay, Kovid-19 salgını sebebiyle özellikle bu yıl içinde uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve e-Ticaret gibi alanlarda kullanım yoğunluğu görüldüğünü, teknolojinin her zamankinden fazla hayatlara girdiğini söyledi.

Oktay, sabit ve mobil geniş bant internet kullanımının ülkede geçen yıla göre yüzde 50'den fazla artış gösterdiğini, internet kullanımının ise 2020 yılının 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 9,3 milyon terabayt olarak gerçekleştiğini belirtti.

"Siber vatanda tam bağımsız Türkiye hedefi"

Dijital teknolojilerin hızla gelişip hayatı dönüştürürken bu dönüşümün güvenlik boyutunun en az sahada uygulanan savunma araçları kadar önemli hale geldiğine değinen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünün dünyasında teknolojiye ve veriye hükmeden, veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayan tüm unsurlara da hükmedebilmektedir. Bu çerçevede güvenlik kavramının anlamı da dijitalleşmeyle birlikte büyük ölçüde değişmiştir. Günümüzde fiziki güvenliğin siber güvenlikle, yerli yazılımlarla, yapay zekayla ve dijital sanayiyle tahkim edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Savaşlar, mücadeleler artık büyük oranda konvansiyonel silahlarla değil siber silahlarla ya da konvansiyonel yöntemlerin dijital yapılarla güçlendirilmesiyle gerçekleşmektedir. Siber saldırılar, kilometrelerce uzaktan ve hatta atmosfer dışından sistemleri çalışamaz hale getirme, kişisel bilgilerin çalınması, dijital ve fiziksel riskleri etkisiz kılabilme, şehirleri elektriksiz, susuz bırakabilme ve sahte belgelerle itibar kayıpları yaşatabilme gibi çok çeşitli hasarlara sebep olabilmektedir. Ülkemizin sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri; sınırlarımızı, vatanımızı koruduğumuz gibi korumazsak geleceğe güvenle bakamayız. Bu açıdan Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesinin önemli bir ayağı siber vatanda tam bağımsız Türkiye hedefidir."

Oktay, Türkiye'nin siber güvenlik alanında teknik, hukuki ve organizasyonel açılardan önemli mesafe kat etmiş ülkeler arasında yer aldığını, gelinen noktayı daha da ileriye taşımak için siber uzayda gerçekleşen gelişmeleri yakından takip edip yerli ve milli altyapılarla siber gelişmelere öncülük etmek durumunda olduklarını vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı riyasetinde kurulan Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin bu açıdan büyük önem taşıdığını anlatan Oktay, "Siber güvenlik alanında, kritik altyapılarımızın korunması, siber kapasite inşası ve saldırıları en hızlı şekilde bertaraf edebilmemiz için üst seviye teknolojik tedbirlere yoğunlaşmış durumdayız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz bünyesinde faaliyetini sürdüren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini 2013 yılında kurarak siber güvenlik alanındaki organizasyonumuzu oluşturmaya başladık. Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerden kritik nitelikte binlerce kurum ve kuruluşta siber olaylarla müdahale ekipleri kuruldu. Bugün kayıtlı siber güvenlik uzmanı sayısı 4 bin 700'ü aşmış durumda." ifadelerini kullandı.

2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı

Fuat Oktay, siber güvenlik alanında "Kasırga, Avcı, Azad, Atmaca ve Kule" gibi yüksek değerli yerli ve milli bilgi teknolojileri projeleriyle siber tehditleri en az maliyetle, en kısa sürede tespit ettiklerini ve bu konuda gerekeni yaptıklarını dile getirdi.

Siber caydırıcılık araçlarını güçlendireceklerini söylediklerini, milli siber savunmasını yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknikleri kullanan sistemlerle donattıklarını ve her geçen gün bunları geliştirmeye devam ettiklerini belirten Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer taraftan ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın yaygınlaştırılmasına hızla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devreye alarak kullanımına öncülük ettiğimiz yerli ULAK, Aralık 2020 itibarıyla ülke genelinde toplam 1542 baz istasyonu ile faaliyet göstermektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız öncülüğünde, tüm paydaşların katkıları ile 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planımızı oluşturduk. Ayrıca Dijital Dönüşüm Ofisimiz tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanarak temmuz ayında yayınlandı.

Siber vatanda egemenliğimizi güçlendirme yönünde yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda Global Siber Güvenlik Endeksinde 23 sıra birden yükselerek Dünyada 20'nci sıraya yükselmiş durumdayız. Siber güvenlik alanında insan kaynağı kapasitemizi daha da güçlendirecek dünyanın ilk 10 ülkesi arasına yetenekli mühendislerimizin akıl ve alın teriyle yükseleceğiz. Kayıtlı kullanıcı sayısı 500 bini aşan BTK Akademi'yi bu amaçla kurduk."

Fuat Oktay, herhangi bir ön şart gerektirmeden tüm gençlere açık olan BTK Akademi'de siber güvenlik ve 5G teknolojileri başta olmak üzere pek çok alanda çevrimiçi eğitimler verildiğini aktardı.

Hedeflerinin 1 milyon yazılımcıyı BTK Akademi'den mezun edip bilgi teknolojileri alanında insan kaynağını zenginleştirmek olduğuna dikkati çeken Oktay, diğer yandan 5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

"Geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz"

5G ve ötesi teknolojilerde öncü bir konuma gelme amacına yönelik, ülkede kamu, üniversite, üreticiler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurdukları 5GTR Forum ile yeni nesil teknolojilerin önünü açacak iş birliklerini tesis ettiklerini anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Haberleşme alanındaki faaliyetlerimizi uzayda da sürdürüyor ve geliştiriyoruz. TÜRKSAT 5A'yı önümüzdeki haftalarda, 5B'yi ise 2021 yılının ilk yarısında uzaya göndereceğiz. Ülkemizin en büyük Ar-Ge projelerinden biri olan Yerli Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6A ise 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak. Tüm bunlar, dijital tehditlere karşı Türkiye’nin siber mukavemetini artıracak adımlardır. Çabalarımız, çok katmanlı siber uzayda bize ait tek bir zayıf halka bırakmamak içindir. Dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz. O engelleyici zihniyet bugün karşımıza farklı yaptırım kılıflarına bürünmüş olarak çıkmaktadır.

Ne şekilde engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar, artık Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptırımı, geleceğe yatırıma dönüştüren bir Türkiye var. Siber güvenlik alanındaki teknolojiler için de aynı kararlılığı taşıyoruz. Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalacak, mahremimizin anahtarını başkasına teslim etmeyeceğiz. Türkiye'nin verisi, yerli ve milli güvenlik duvarlarıyla korunacak."

Oktay, siber güvenlikte başarı hikayelerini yine Türk mühendislerim yazmaya devam edeceğini, akıllı sistemlerle yapılan saldırıları püskürtmek için, yerli ve milli imkanlarla daha akıllı sistemler geliştireceklerini belirtti.

Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, veri güvenliği, kuantum teknolojileri ve ileri malzemeler alanlarında gelişen teknolojilere öncülük edecek ve siber güvenlik alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını sıfıra indireceklerine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Siber güvenlik alanında yürütülecek çalışmalar kamu, üniversiteler ve özel sektörün iş birliğinde planlanması ve gerçekleştirilmesi gereken ancak ekip ruhuyla hayata geçebilecek niteliktedir. Bu anlamda, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi paydaşları olarak meseleye bir milli dava bilinciyle yaklaşmalısınız. Türkiye’deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren firmaların markalaşmasına yardımcı olmak, sektördeki firmaların ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak ve siber güvenlik alanındaki insan kaynağımızı geliştirmek gibi hedeflerimize giden yolda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin rolü çok önemlidir." diye konuştu.

Türkiye'nin Siber Yıldızları Yarışması

Küme üyesi firmaların ürettiği 10 yerli ürünü daha önümüzdeki yıl dünya pazarına açmayı hedeflediklerine değinen Oktay, ayrıca yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatını da destekleyeceklerini vurguladı.

Yenilikçi kuantum teknolojileri çalışmaları ve yeni ihracat başarılarının da bu ekipten çıkacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Küme üyeleri arasında oluşan eş güdüm sonucunda ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek nitelikteki hiçbir ürünü ya da yazılımı, kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Yerli ve milli imkanlarla üretilen siber güvenlik ürünlerinin, özellikle kümelenmenin emeği olan 230 ürünün, kamuda daha yaygın şekilde kullanılması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Siber Güvenlik Haftası etkinlikleri vesilesiyle 'siber güvenlikte halihazırda ihtiyaç ne, sektörün elinde ne var, daha nasıl inovatif ürünlere gereksinim duyuluyor' gibi birçok sorunun cevaplarını hep birlikte almış olacağız. Sonuçları bizzat ben de yakinen takip edeceğim. Ayrıca Siber Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Siber Yıldızları gibi yarışmalar vesilesiyle yetenekli gençlerimizi keşfetmeye yönelik çalışmalar da yürütülecek. Ben buradan alana ilgi duyanlara bir kez daha hatırlatmış olayım 25 Aralık Cuma günü 24 saat sürecek yeni bir siber yıldız yarışması olacak. Türkiye'nin tüm siber yıldız adaylarını yarışmada çevrimiçi olmaya davet ediyorum."

#Siber güvenlik #Fuat Oktay #hafta
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Aralık 2020
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:35
İkindi 15:04
Akşam 17:24
Yatsı 18:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11