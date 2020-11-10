Sizinle daha güçlüyüz! Aksu TV’nin dijital devrim başarısı

Kahramanmaraş’ın ilk ve tek ekranı Aksu TV siz değerli izleyicilerimizin karşısına sürekli yenilikler ile çıkarak şehrin tanıtımı için her alanda elini taşın altına koymaya devam ediyor

Şehrin tek ekranı AKSU TV başlattığı dijital dönüşüm sürecini tamamladıktan sonra dijital ekranda da kentin uzak ara en güçlü sesi olmayı sizlerle başardı.

AKSU TV, sadece Uydu yayıncılığında değil tüm sosyal medya hesaplarında erişebilirlik açısından birçok yayın kuruluşunu geride bırakarak dijital dünyada da farkını ortaya koydu.

Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan ve her alanda destekleyen, gözü kulağı bizde olan başta Kahramanmaraş halkına ve tüm takipçilerimize ve de izleyicilerimize teşekkür ederiz.