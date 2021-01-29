Sosyal medya hırsızlarına dikkat!
Farklı Yöntemlerle Kullanıcıların Hesaplarını Ele Geçiriyorlar
TEKNOLOJİ 29.01.2021, 16:56
Sosyal medyanın tek kâbusu troller değil. Hesap hırsızı dolandırıcılar, kendilerini güncelleyen yöntemlerle kullanıcıların hesaplarını ele geçiriyor. Peki, bu durum karşısında mağdur olan kişiler ne yapmalı. Sosyal medya hırsızlarına ne gibi cezalar uygulanıyor. İşte merak edilen soruların cevapları.
Başkalarının fotoğrafları, isimleri üzerinden hesap açma ve aktif bir kullanıcının hesabı çalma gibi yöntemlere başvuran sosyal medya hırsızları bunları yaparken 2 kere düşünecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi-İşlem Yöneticisi Yakup Kaman sosyal medya hırsızlarının her takipte olduğunu söyledi.
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