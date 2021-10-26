Sosyal medya platformlarına reklam yasağı başladı
Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine uygulanacak reklam yasağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e ise reklam yasağı geldi.
1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasının 3’ncü aşaması olan 'Reklam Yasağı', Resmî Gazete’de yayımlandı.
Atama yapmayan şirketler reklam alamayacak
7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık Türkiye'de reklam alamayacak.
Reklam yasağı uygulamasını BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'reklam yasağı' ilanını duyurarak açıklama yaptı.
Sayan, Türkiye’ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür etti.
Fatih Sayan, Twitter ve Pinterest'in de gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'reklam yasağı' ilanını duyurarak açıklama yaptı. Sayan, Türkiye’ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür etti. Fatih Sayan, Twitter ve Pinterest'in de gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.
5️⃣Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 18, 2021
Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. pic.twitter.com/qyiEzjvXPF
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