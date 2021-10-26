Sosyal medya platformlarına reklam yasağı başladı

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasının 3’ncü aşaması olan 'Reklam Yasağı', Resmî Gazete’de yayımlandı.

Atama yapmayan şirketler reklam alamayacak

7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık Türkiye'de reklam alamayacak.

Reklam yasağı uygulamasını BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'reklam yasağı' ilanını duyurarak açıklama yaptı.

Sayan, Türkiye’ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür etti.

Fatih Sayan, Twitter ve Pinterest'in de gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Resmi Gazete'de yayımlanan 'reklam yasağı' ilanını duyurarak açıklama yaptı. Sayan, Türkiye’ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür etti. Fatih Sayan, Twitter ve Pinterest'in de gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi.