T.C. Kimlik Kartı kayıp bildirimi E-Devlet'te

E-Devlet sistemine eklenen hizmetler, her geçen gün artmaya devam ediyor.

Son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak T.C. Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi işlemlerinin E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği duyuruldu.

ÇOCUĞU ADINA DA SİSTEM ÜZERİNDEN BAŞVURU İMKANI

Kişi kendisi veya 15 yaşını tamamlamayan velisi/vasisi olduğu kişiler adına bildirimce bulunabilecek veya daha önce kayıp sebebiyle iptal edilen kimlik kartı sorgulaması yapabilecek.