Temsilci göndermeyen tek sosyal medya devi Twıtter!

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a 10'ar milyon lira ceza kesildikten sonra temsilci göndermişti.

Temsilcilik göndermeyen Twitter ise reklam yasağı alarak bir sonraki aşamayı bekliyor durumda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi-İşlem Yöneticisi Yakup Kaman, Twitter’ı ileri süreçte nelerin beklediğini anlattı.