TOGG'dan yeni paylaşım: Tesislerin büyük bölümü tamamlandı
Türkiye'nin Otomobili ile ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. Ana üretim tesislerinin büyük bölümünün tamamlandığı duyuruldu.
TOGG Gemlik tesislerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Tesiste bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, gövde tesisinin yüzde 92’si, montaj tesisinin yüzde 89’u tamamlandı.
Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, üretim ekipman ve bantlarının çoğunun kurulduğu görülüyor.
Gemlik Tesisimizde bu ay;— Togg (@Togg2022) April 18, 2022
Boya tesisinin yüzde 96’sı tamamlandı ✅
Gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı ✅
Montaj tesisinin yüzde 89’u tamamlandı ✅ #YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/nuyLeH9dAU
İmalat hattı robotlarının tamamı yerleştirildi. Boya tank ve fırınlarının testleri ise sürüyor.
Yılın son çeyreğinde seri üretime geçilecek
Temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak. Tesis, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
C segmenti ilk SUV aracının da, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkarılması planlanıyor.
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