Togg zorlu hava koşullarında test ediliyor
Sıfırın altında 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında test edilen Togg, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
TEKNOLOJİ 13.03.2022, 11:47
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla tamamlıyor.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan ve otomobilin test görüntülerinin bulunduğu paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."
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