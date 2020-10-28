Trump’ın web sitesi hacklendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 Kasım ABD seçimlerine yönelik oluşturduğu internet sitesi, siber saldırıya uğradı. Hackleyen kişiler, internet sitesinin hakkında bölümünü değiştirerek, siteye giren kullanıcılardan kripto para istedi.

İlgili sayfada, hackerların Donald Trump’ın itibarını zedeleyecek nitelikte gizli belgeleri açıklayacakları yer alıyordu. Ayrıca yazılan açıklama altına iki adet Monero kripto para cüzdan kodu paylaşan kişiler, bilgileri paylaşın adlı hesaba gönderilen tutara göre bilgileri paylaşacak, aksi halde vazgeçecekti.

Trump’ın kampanya sayfasının başındaki isim Tim Murtaugh, saldırı girişimlerinin doğru olduğunu, saldırıyı kim ya da kimlerin düzenlediğini öğrenmek için kolluk kuvvetleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Kısa bir süre içerisinde de Trump’ın kampanya sayfası normale döndü ve saldırı bertaraf edildi.