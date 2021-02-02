Twitter'ı bıraktı!

Geçtiğimiz hafta Twitter’da yaptığı paylaşımlarla çeşitli şirkelerin ve "bitcoin"in değerinde artışa neden olan milyarder iş insanı Elon Musk, bir süre boyunca sosyal medya platformunu kullanmayacağını açıkladı.

TEKNOLOJİ 02.02.2021, 18:24
Twitter'ı bıraktı!

Milyarder iş insanı Elon MuskTwitter’daki yaklaşık 45 milyon takipçisine sosyal medya platformundan bir süre uzaklaşacağını duyurdu

GEÇEN HAFTA PAYLAŞIMLARIYLA BORSAYI YÖNLENDİRDİ

Diğer yandan Musk’ın son “tweet”leri borsa üzerinde büyük bir etki yarattı. Pazar günü, "Bu gece Los Angeles saatiyle 22:00'de Clubhouse'da" olduğunu tweetledi. Ardından, küçük yatırımcılar Clubhouse Media Group isimli şirketin hisselerine hücum etti. Uygulamayla alakası olmayan şirketin hisseleri bir günde yüzde 110 yükseldi.

Cuma günü ise Musk, Twitter biyografisine "#bitcoin" ifadesinin eklemesinin ardından gün içinde kripto paranın değeri yüzde 15 arttı. İş insanı, daha sonra konuya ilişkin bir paylaşım daha yaptı: "Geçmişe bakınca kaçınılmazdı."

GAMESTOP'UN HİSSELERİNİ YÜZDE 157 YÜKSELTTİ

Teknoloji zinciri Gamestop’un hisseleri, 27 Ocak Çarşamba günü teknoloji milyarderinin "Gamestonk!!" paylaşımını yapmasının ardından yüzde 157 daha yükseldi.  

Online pazar yeri Etsy’nin hisseleri de 26 Ocak'ta Musk'ın "Etsy'yi çok seviyorum" paylaşımının yapmasının ardından yüzde 3,5 oranında arttı.

#Elon Musk #Twitter
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