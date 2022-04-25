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Twitter'ın Elon Musk ile anlaşma görüşmelerine başladığı iddiası

Twitter'ın, şirkete 43 milyar dolarlık satın alma teklifi veren hissedarlardan Elon Musk ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

TEKNOLOJİ 25.04.2022, 11:09
Twitter'ın Elon Musk ile anlaşma görüşmelerine başladığı iddiası

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, Twitter'ın Musk ile anlaşma görüşmelerine başlama konusunda dün aldığı karar, Musk'ın sunduğu hisse başına 54.20 dolarlık teklifi kabul edeceği anlamına gelmiyor. Fakat Twitter, şirketin hisselerinin Musk'a karlı bir şekilde satılıp satılamayacağını değerlendiriyor.

Twitter'da yüzde 9'dan fazla hissesi bulunan Musk, şirketin tamamını satın almak için 14 Nisan'da hisse başına nakit olarak 54,20 dolar ödemeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Tesla'nın CEO'su Musk ayrıca, Twitter'da gerekli değişikliklerin yapılması için şirketin borsa kotundan çıkarılması gerektiğine inandığını da belirtmişti. 

Musk, son birkaç gündür Twitter hissedarlarıyla bir araya gelerek şirkete yaptığı satın alım teklifi konusunda hissedarların desteğini almaya çalışıyordu.

"Fırsat kaçırılmasın" mesajı

Musk'ın satın alma konusunda yaptığı detaylı finansal açıklamadan sonra Twitter'ın birçok hissedarı şirkete ulaşarak muhtemel bir anlaşma fırsatının kaçırılmaması gerektiği konusunda şirkete talepte bulundu.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, Musk'un sunduğu teklifi "en iyi ve son teklif" olarak açıklaması anlaşma müzakerelerinde bir engel teşkil etti. Buna rağmen, Twitter yönetim kurulu, Musk'ın anlaşmayı tamamlama kabiliyeti konusunda daha fazla bilgi elde etmek için Musk ile temasa geçmeye karar verdi.

Kaynaklara göre, Twitter Musk'ın satın alma teklifinin fiyatını artırarak Musk üzerinde baskı kurup kurmama konusunda henüz net bir karar vermedi. Konuya yakın kaynaklar, görüşmelerin gizliliğinden ötürü isimlerini açıklamadılar.

Kaynaklardan birinin bilgisine göre, Twitter, ABD Menkul Kıymetler Ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) da dahil olduğu düzenleyici kurumların Musk ile ilgili devam eden bir soruşturmasının olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor. Çünkü Musk'a herhangi bir soruşturma olması durumunda Twitter'ın satış görüşmelerinin tamamlanması açısından bir risk oluşabilir.

#Twitter #Elon Musk #Dolar
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