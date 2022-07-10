Twitter'dan çalışanlarına Elon Musk yasağı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını geçtiğimiz günlerde feshetmişti.

Elon Musk'ın bu isteği üzerine Twitter, milyarderi dava etmeye hazırlandığını duyurdu.

Twitter, bu süreçte çalışanlarına, Musk hakkında sosyal medyada paylaşım yapmamaları talimatını verdi.

ABD'nin teknoloji haber ağı The Verge, Twitter genel danışmanı Sean Edgett'in Twitter personeline konuyla alakalı mesaj gönderdiğini öne sürdü.

The Verge; Sean Edgett'ın notunda, "Bunun devam eden yasal bir mesele olduğu göz önüne alınmalı ve birleşme ya da ayrılma ile alakalı herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmalısınız" ifadelerinin bulunduğunu kaydetti.

Sean Edgett, "İmkan olduğunda sizlerle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz, ancak bu arada paylaşabileceğimiz şeyler konusunda çok sınırlı olacağımızı lütfen bilin" dedi.

Edgett notunda ayrıca, "Bunun belirsiz bir süreç olduğunu biliyorum; gösterdiğiniz sabır ve devam eden bağlılığınız için teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.

Musk neden vazgeçti?

Elon Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'na, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetmek üzere hareket ettiğini ve Twitter'ın birleşme anlaşmasının "birden fazla hükmü esaslı şekilde ihlal ettiğini" rapor etti.