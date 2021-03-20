Uğur Şahin: Bu ay Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz

AA'ya açıklamalarda bulunan BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Yetkili kurumlarca onaylanan 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar virüse karşı bağışıklık sağlanabileceğine inanıyorum. Fakat bu konuda halen yapacak çok şey var." dedi.

TEKNOLOJİ 20.03.2021, 13:39 20.03.2021, 13:46
Uğur Şahin: Bu ay Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılama faaliyetlerine hız verilmesiyle Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklığın sağlanabileceğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, pandemide yeni dalganın birkaç ay insanlıkla beraber olacağına işaret ederek, "Mümkün olan en fazla enfeksiyonu önlememiz çok önemli. Buna paralel olarak aşılamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Uğur Şahin, "Yetkili kurumlarca onaylanan 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar virüse karşı bağışıklık sağlanabileceğine inanıyorum fakat bu konuda halen yapacak çok şey var." ifadesini kullandı.

İngiltere’de ortaya çıkan virüs varyantları ile pandemide yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Şahin, "İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 varyantında sorun virüsün daha hızlı ve kolay bulaşması. Her seviyede bu konuda çalışmamız gerekiyor. Herkes kendini ve diğerlerini korumalı. Bu pandemiyi kontrol etmenin tek yolu." diye konuştu.

Salgının hiç beklemedikleri bir anda geldiğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Bir yıldır bu salgın ile mücadele ediyoruz. Tıp tarihinde bu kadar çabuk bir aşı bulunmamıştı. Bu uluslararası çalışanların bilgiyi kullanmaları ile mümkün olabildi. Gelecek 6 ay içinde bu sorunu çözeceğiz. Mühim olan gelecek salgına karşı hazırlıklı olmamız lazım. Aşı üretme kapasitesini çıkarmamız lazım. Bir daha salgın çıkarsa daha hızlı hareket edebilelim diye planlarımızın olması gerekiyor."

Aşı çalışmalarına başladıkları zaman amaçlarının güvenli, etkili ve mümkün olan en fazla dağıtımı yapmak olduğunu belirten Şahin, "Bunları başardık. Aşıyı bir yıldan az bir sürede geliştirdik ve aşıları dağıtmaya başladık. 2021 hedefimiz mümkün olan en fazla aşının dağıtımını yapmak. 60'dan fazla ülkeye aşı dozlarını dağıtmaya başladık." diye konuştu.

Aynı kişide iki farklı aşı uygulanabilir

Koronavirüse karşı iki farklı aşının aynı kişi üzerinde uygulanmasının mümkün olduğunu anlatan Şahin, "Bu mümkün olabilir fakat test edilmesi gerekir. İngiltere'de bu konuda klinik deney başlatıldı." diye konuştu.

Alman hükümetinin aşılama stratejisinin eleştirilmesine ilişkin görüşlerini açıklayan Şahin, şunları dile getirdi:

"Hedeflerimize ulaşmaya odaklanmaya inanıyorum. İnsanları eleştirmenin vakti ve yeri değil. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Daha önce karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıya kaldık. Uygulanması beklenen bir çözüm kutuda yok. Bununla başa çıkmak zorundayız. Böyle bir zor durumda herkesin yardımının önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar dikkatli olarak ve kendilerini koruyarak yardımcı olabilirler. Gelecek günlerde daha fazla aşı dağıtımı yapacağız. Bu aşıların mümkün olan en hızlı dağıtımı için bir yol bulmamız önemli."

TÜBİTAK ile görüşüyoruz

Uğur Şahin TÜBİTAK ile kanser araştırmalarıyla ilgili ortak çalışmalar yapmak için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, "Bizden ve TÜBİTAK'tan bilim adamlarımız görüşüyorlar. Şu anda salgın nedeniyle hemen bir nihai sonuç almak zaman alaca ama kesinlikle bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkin de konuşan Şahin, "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık bunlar geçen hafta tamamlandı. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"İnsanların kökeninden bağımsız olarak sadece ne katkı sağladığına bakılması gerekir"

Uğur Şahin, Almanya'da göç ve uyuma ilişkin tartışmalarla çok fazla konuşmamalarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, insanların kökeninden bağımsız olarak sadece ne katkı sağladığına bakılması gerektiğini ifade etti.

Şirketlerinde 60 ülkeden insanın çalıştığına işaret eden Şahin, "Çok sayıda Alman, çok sayıda Türk, Avrupa'dan, Asya'dan hatta Amerika'dan insanlar bizimle çalışıyor. Kökenleri veya nereden geldikleri herhangi bir rol oynamıyor." diye konuştu.

Bu konunun sorgulanmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bizim göçmen kökenli olmamız birçok insan tarafından örnek olarak görüldüğünü biliyorum. Bilim insanları için örnek olmamız doğal." dedi.

Bilimin yapabilecek en heyecan verici şeylerden biri olduğunu kaydeden Şahin, bilimle uğraşmak isteyen herkesin meraklı olması ve bilimi sevmesi gerektiğini, bunun dışında insanlara da yardımcı olabilmenin olağanüstü bir şey olduğunu belirtti.

Gelecek nesillere nasıl bir miras bırakmak istedikleri yönündeki soruya da Şahin, "Şu an ona bir cevap veremem. Mühim olan bir işi seviyorsanız onu güzel yapmanız. Yararlı bir insan olmaya çalışınız. Bir şey yaparsanız başka insanların size yardımcı olmasına izin veriniz. Bazen her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz ancak beraber çalışırsak çok başarılı olabiliriz. " dedi.

Hedeflerinin yıl sonuna kadar aşı üretimini 2,4 milyar doza çıkarmak olduğunu dile getiren Şahin, "Niyetimiz yeterince aşı üreterek tüm dünyaya aşıları yetiştirmek. Bu sayede normal hayata dönmek istiyoruz. Bu salgını sadece Avrupa'yı koruyarak yenemeyiz. Tüm dünyanın korunması lazım. Bunu siyaset öğrenecek ve ona göre hareket edecek." diye konuştu.

#Prof. Dr. Uğur Şahin
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