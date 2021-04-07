Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın mayısın ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacağını söyledi.

TEKNOLOJİ 07.04.2021, 12:13 07.04.2021, 12:25
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan uydu, geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkemize teslim edilmiş ve 8 Ocak 2021'de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uzaya fırlatılmıştı.

YOLCULUK MAYISTA SONA ERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayı başında fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yolculuğunun dörtte üçünü tamamladığını belirterek, "Uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak." dedi.

Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, "Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak.

"DAHA KALİTELİ YAYINCILIK VE HABERLEŞME"

Uydumuz, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde, ülkemizi dünyada Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Elektrik itki sistemiyle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti verecek olan Türksat 5A, 30 yıl süreyle bu görevini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT 5B YOLDA

Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da devam edeceğini bildiren Karaismailoğlu, "Üretim süreçlerinde sona yaklaştığımız Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız. 42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Band veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır." diye konuştu.

Türksat 5B'nin, kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sunacağını dile getiren Karaismailoğlu, bu şekilde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanılacağını belirtti.

Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerinin kapsama alanında yer alacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A haberleşme uydusunun üretim ve entegrasyon süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğini anlattı.

Türksat 5A, mayısın ilk haftasında yörüngesine ulaşacak #2

Fırlatma ağırlığı 3,5 ton olan Türksat 5A'nın, sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturmasıyla, Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıkacak.

Uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A'nın, bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyonlara göre kapasitesi yüzde 45 daha fazla olacak.

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu #TÜRKSAT 5A
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 07 Nisan 2021
İmsak 04:38
Güneş 06:02
Öğle 12:39
İkindi 16:16
Akşam 19:07
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 30 64
2. Fenerbahçe 31 62
3. Galatasaray 31 61
4. Trabzonspor 32 57
5. Alanyaspor 31 49
6. Hatayspor 31 49
7. Karagümrük 32 48
8. Gaziantep FK 30 47
9. Göztepe 32 43
10. Sivasspor 30 41
11. Konyaspor 30 39
12. Antalyaspor 31 39
13. Rizespor 31 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. Başakşehir 31 33
16. Kayserispor 31 33
17. Malatyaspor 30 32
18. Ankaragücü 30 32
19. Gençlerbirliği 30 30
20. Erzurumspor 31 27
21. Denizlispor 30 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 28 57
2. Samsunspor 28 54
3. Altay 28 53
4. Adana Demirspor 28 52
5. Altınordu 28 52
6. İstanbulspor 28 48
7. Ankara Keçiörengücü 28 46
8. Tuzlaspor 28 41
9. Bursaspor 28 40
10. Bandırmaspor 28 38
11. Ümraniye 28 38
12. Boluspor 28 32
13. Balıkesirspor 28 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 28 29
16. Akhisar Bld.Spor 28 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 28 8
Takımlar O P
1. Man City 31 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 30 56
4. West Ham 30 52
5. Chelsea 30 51
6. Tottenham 30 49
7. Liverpool 30 49
8. Everton 29 47
9. Aston Villa 29 44
10. Arsenal 30 42
11. Leeds United 30 42
12. Crystal Palace 30 38
13. Southampton 30 36
14. Wolverhampton 30 35
15. Burnley 30 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 30 29
18. Fulham 31 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 29 66
2. Barcelona 29 65
3. Real Madrid 29 63
4. Sevilla 29 58
5. Real Betis 29 46
6. Villarreal 29 46
7. Real Sociedad 28 45
8. Celta de Vigo 29 37
9. Granada 29 36
10. Athletic Bilbao 28 35
11. Levante 29 35
12. Valencia 29 33
13. Cádiz 29 32
14. Osasuna 29 31
15. Getafe 29 30
16. Real Valladolid 29 27
17. Elche 29 26
18. Huesca 29 24
19. Eibar 29 23
20. Deportivo Alaves 29 23