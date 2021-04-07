Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan uydu, geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkemize teslim edilmiş ve 8 Ocak 2021'de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uzaya fırlatılmıştı.

YOLCULUK MAYISTA SONA ERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayı başında fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yolculuğunun dörtte üçünü tamamladığını belirterek, "Uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak." dedi.

Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, "Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak.

"DAHA KALİTELİ YAYINCILIK VE HABERLEŞME"

Uydumuz, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde, ülkemizi dünyada Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Elektrik itki sistemiyle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti verecek olan Türksat 5A, 30 yıl süreyle bu görevini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT 5B YOLDA

Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da devam edeceğini bildiren Karaismailoğlu, "Üretim süreçlerinde sona yaklaştığımız Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız. 42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Band veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır." diye konuştu.

Türksat 5B'nin, kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sunacağını dile getiren Karaismailoğlu, bu şekilde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanılacağını belirtti.

Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerinin kapsama alanında yer alacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A haberleşme uydusunun üretim ve entegrasyon süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğini anlattı.

Fırlatma ağırlığı 3,5 ton olan Türksat 5A'nın, sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturmasıyla, Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıkacak.

Uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A'nın, bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyonlara göre kapasitesi yüzde 45 daha fazla olacak.