Verilen süre doldu reklam cezası geliyor!

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, medya şirketlerine tanınan sürenin dolmasıyla kesilen 40 milyon liranın cezanın ardından, platformları şimdi de reklam yasağı bekliyor.

TEKNOLOJİ 06.01.2021, 14:14 06.01.2021, 15:45
Verilen süre doldu reklam cezası geliyor!

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre çoktan sonra erdi.

10 MİLYON VE 30 MİLYONLUK CEZALAR KESİLDİ

Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL'lik ilk cezalar kesilmiş, ardından aralık ayının başında 30 milyon liralık ikinci bir ceza daha verilmişti.

Geride kalan süreçte Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK) ve YouTube, Türkiye’de temsilcilik açacağını ilan ederken Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, TikTok ve Dailymotion gibi dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de temsilcilik açmaya yanaşmadı.

REKLAM CEZASI GELİYOR

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa, Türkiye'de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacaktı.

Ocak 2021 ile birlikte, sosyal medya şirketlerine verilen süre doldu. Yasa gereği, temsilcilik açmayan bu platformlara şimdi de reklam yasağı uygulanacak ve Türkiye’deki çok sayıda işletme bu platformlara reklam veremeyecek.

Sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilcilik açmama kararları sürdüğü takdirde, reklam cezasından üç ay sonra internet trafiği bant genişliği yüzde elli daraltılacak. Bu daraltma kararından sonra da temsilcilik açılmazsa bant trafiğinin yüzde 90 daraltılması yaptırımı uygulanacak.

sosyal medya

Sosyal medya şirketlerine reklam yasağının uygulanması durumunda, birçok şirket veya KOBİ artık sosyal medya uygulamalarına reklam veremeyecek ve ciddi zararlara uğrayacak.

Aynı zamanda yine bu tür platformlara reklam vererek okuyucularına ulaşan haber platformları veya seslerini duyurmak isteyen gruplar da artık sosyal medya reklamı yayınlayamayacak.

CEZA TAKVİMİ

  • Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası (uygulandı)
  • Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası (uygulandı)
  • Ocak 2021: Reklam yasağı cezası (bekleniyor...)
  • Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme
  • Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

SOSYAL PLATFORMLARDAN İSTENEN ŞARTLAR

Sosyal medya platformlarından talep edilen şartlar ise şu şekilde:

Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap vermesi.

Sosyal ağ sağlayıcıların, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlaması.

Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

#Sosyal medya düzenlemesi #Aksu Haber #aksu tv haber
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