Volvo, hidrojen yakıtlı kamyonunu test etmeye başladı

Volvo, bu kamyonların yaklaşık 1.000 km'de (621 mil), dizel motorlu muadillerine benzer bir menzile sahip olacağını belirtiyor.

Şirketi, araçların 300 kW elektrik üreten ve egzoz olarak sadece su buharı yayan bir çift hidrojen yakıt hücresi tarafından çalıştırılacağını söylüyor. Ayrıca bu araçlar, 15 dakikadan daha kısa bir yakıt ikmali süresine sahip olacak.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.