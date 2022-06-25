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Volvo, hidrojen yakıtlı kamyonunu test etmeye başladı

Volvo Trucks, geleceğin yakıtı olarak nitelendirilen hidrojen yakıt hücreli güç kullanacak kamyonu için testler gerçekleştiriyor.

TEKNOLOJİ 25.06.2022, 12:28
Volvo, hidrojen yakıtlı kamyonunu test etmeye başladı

Son zamanlarda elektrikli araç pazarı oldukça hareketlenirken, bu akım artık kamyonlara da sıçradı. Birçok şirket, kendi elektrikli kamyonlarını piyasaya sürerek yarışı önde götürmek istiyor.

Bu üreticilerden biri olan İsveçli Volvo,  Avrupa'dan başlayarak ürün gamına elektrikli kamyonları da dahil ediyor.

Hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonların satışına başlamayı planlayan marka, 2040 yılına kadar ürün yelpazesinin fosil yakıt kullanmayan kamyonlar olmasını hedefliyor.

Testler başladı

Geçtiğimiz yıllarda elektrikli kamyonu piyasaya süren Volvo Trucks, geleceğin petrolü hidrojen enerjisi yakıt hücreli kullanan kamyonunu da satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Volvo Trucks, geleceğin yakıtı olarak nitelendirilen hidrojen yakıt hücreli güç kullanacak kamyonu için testler gerçekleştiriyor.

Volvo, bu kamyonların yaklaşık 1.000 km'de (621 mil), dizel motorlu muadillerine benzer bir menzile sahip olacağını belirtiyor.

Şirketi, araçların 300 kW elektrik üreten ve egzoz olarak sadece su buharı yayan bir çift hidrojen yakıt hücresi tarafından çalıştırılacağını söylüyor. Ayrıca bu araçlar, 15 dakikadan daha kısa bir yakıt ikmali süresine sahip olacak.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.

#Volvo #hidrojen yakıtlı kamyon #Volvo Trucks
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