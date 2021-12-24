WhatsApp arayüzünü değiştiriyor!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla rakiplerinden oldukça önde yer aıyor.

Meta (Facebook) çatısı altında hizmet veren popüler uygulama, şu sıralar bazı tasarım değişiklikleri üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan birçok özelliğini önceden sızdırması ile bilinen WABetaInfo, yeni bir tasarım değişikliği paylaştı.

SESLİ ARAMA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

Gelen bilgilere göre WhatsApp, artık sesli arama yaptığınızda karşınıza farklı bir görünüm çıkaracak.

Daha kompakt ve modern bir tasarıma kavuşturacak sesli arama ekranı, gelecek güncellemelerle uygulamaya eklenecek.

Görsel: Sesli arama arayüzü: Eski / Yeni

WhatsApp'ın yeni sesli arama arayüzü henüz kararlı olarak kullanıcılara sunulmuş değil. Şimdilik beta sürümünde yer alan yeni tasarım, yakında tüm kullanıcıların erişimine açılacak.