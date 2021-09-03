WhatsApp artık destek vermeyecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

Daha önce, iOS 8 ve daha altı iPhone modellerine, Android 2.3.7 sürümü ve daha altı android telefonlarına olan desteğini solandıran WhatsApp, şimdi de bazı iOS ve Android cihazlara destek vermeyeceğini duyurdu.

WHATSAPP'IN DESTEK VERMEYECEĞİ MODELLER

1 Kasım’dan itibaren WhatsApp; 43 akıllı telefon modelinde, şifreli mesajlaşma servisini kullanarak mesaj ve resim gönderme veya görüntülü arama yapma özelliğini kaybedecek.

Android 4.0.4 veya daha eski bir sürümün yüklü olduğu akıllı telefon modelleri, iOS 9 veya önceki bir sürümün yüklü olduğu iPhone’lar bu kapsamda WhatsApp’ın destek vermeyeceği modeller arasında yer alıyor.

WhatsApp'ın 1 Kasım'dan itibaren artık destek vermeyeceği akıllı telefonlar şöyle:

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, ve Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 ve Grand Memo.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S ve Ascend D2.

Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Alcatel: One Touch Evo 7

Diğer: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 ve THL W8

Apple: iPhone SE, iPhone 6S, ve iPhone 6S Plus.

WhatsApp, artık bazı eski telefonları desteklemeyecek olsa da bu durum, uygulamanın aniden çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor.

Yukarıdaki telefonlarda WhatsApp kullanılabilecek, ancak telefonlar uygulamanın yeni güvenlik güncellemelerine erişemeyecek ve kişisel veriler risk altında olacak.