WhatsApp'ın sözleşmeden vazgeçtiği iddia edildi
WhatsApp 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan kullanıcı verilerini Facebook ile doğrudan paylaşabilmesine izin veren yeni gizlilik sözleşmesinden vazgeçti.
TEKNOLOJİ 10.01.2021, 23:14 10.01.2021, 23:32
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin iptal edildiği sosyal medyada gündeme geldi. WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylayan birçok kullanıcı gizlilik sözleşmesinin nasıl iptal edildiğini merak ediyor. Peki ama WhatsApp gizlilik gözleşmesi nasıl iptal edilir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi?
Sosyal medyadaki iddialara göre; WhatsApp 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan kullanıcı verilerini Facebook ile doğrudan paylaşabilmesine izin veren yeni gizlilik sözleşmesinden vazgeçti. Fakat hiçbir resmi kurumdan bu yönde bir açıklama yapılmamıştır.
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