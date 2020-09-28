WhatsApp, kullanıcılarının ne kadar online olduğunu, kiminle konuştuğunu biliyor

Peki bu durum karşısında ne yapılmalı?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Danışmanı Kurtuluş Karasu, WhatsApp'a karşı alınması gereken önlemleri Aksu Haber’e anlattı.

Kimlik fotokopisini WhatsApp üzerinden paylaşmayabilirsiniz, Sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz bilgileri paylaşmayabilirsiniz, Özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayabilirsiniz. Kolay oluyor diye hemen WhatsApp üzerinden her şey paylaşılabiliyor.

Kişisel verileriniz sizindir, paylaşıp-paylaşmamak sizlerin elinde.

Bilmediğiniz konularda yetkin kişilerden yardım isteyiniz. Uzman kişilerin bilgi ve tecrübelerine başvurunuz.