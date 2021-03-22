WhatsApp sesli mesajlara oynatma hızı özelliği getiriyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcıların beğenisine sunacağı yeni özelliği basına sızdırıldı. İletişimde yenilikçi ve hızlı çözüm önerileri sunan uygulamanın, yeni getireceği özelliğe ilişkin ekran görüntüsü ortaya çıktı.

ÖZELLİK FARKLI SEÇENEKLER SUNACAK

Buna göre popüler uygulamanın sesli mesajlara oynatma hızı getirdiği öğrenildi. Sızdırılan görsellerde görülen yeni özellikle uzun mesajları dinlemekten dem veren kullanıcılara, 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabileceği seçenekler sunuldu. Özellik çok yakın zamanda Android ve iOS'un beta sürümlerine gelecek.

FOTOĞRAFLAR İÇİN DE YENİ ADIM YOLDA

WhatsApp geçtiğimiz günlerde masaüstü uygulaması için de sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başlamıştı. Uygulama ayrıca yakın zamanda hem kişisel hem de grup sohbetleri için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin de geleceğini duyurmuştu.