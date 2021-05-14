WhatsApp sözleşmesi için son gün !

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma bugün sona eriyor.

Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi.

Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp'ın kendisi 15 Mayıs kararında bazı değişikliklere gitti. İşte şirketten yapılan açıklamalar... "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Yöneticisi Yakup Kaman,

Whatsapp, 15 Mayıs’ta sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılarının Whatsapp kullanmasını iptal edecekti. Fakat yine geri adım attı ama sözleşmesinin feshetmedi sadece sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılarının uygulamasının bazı özelliğini kullandırtmayacağını söyledi.

Ne gibi özellikler? En başta sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara artık yeni gruplara katılamayacaklar, yani herhangi bir kullanıcı yeni bir gruba dâhil olmak isterse bu özellikten yararlanamayacak. Daha sonra gelen mesajları okuyabilme, cevap verememe durumu oluşacaktır. Son olarak gelen sesli veya görüntülü çağrılara cevap veremeyecekler. Yani Whatsapp böylece kullanıcılarına bu sözleşmeyi er ya da geç bu kabul etmeye zorunlu kılacaktır.

Vatandaşlar eğer kendi kişisel bilgilerini 3.parti şirketlere satılmasını istiyorlarsa kabul edecekler, bu şekilde Whatsapp’ı kullanmayı sürdürecekler.

Whatsapp haricinde başka uygulamalarda kullanışlı!

Genelde vatandaşlar şunları söylüyor; ”ya Whatsapp çok kolay, kullanışlı başka uygulamalarda yapamayız.” Fakat ben vatandaşlarımıza Whatsapp harici diğer mesajlaşma platformlarını da tavsiye ediyorum.

Whatsapp ’da Türkiye gibi kullanıcı çok olan ülkeyi kaybetmek istemiyor. Normal şartlarda bugün yani 15 Mayıs’ta sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılarının hesabını silecekti fakat vazgeçti ve Whatsapp bu sözleşmeyi istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz dedi. Dediğim gibi bu süreçte de Whapsapp’ın kullanışlı birçok özelliğini vatandaşlar kullanamayacaklar.

“Vatandaşlar sözleşme olayı olamayan whatsapp’ın apk haline itibar etmesin o whatsapp’dan daha tehlikeli!”

Whatsapp’ın Sözleşme olayı olmayan Apk’ları internette yayınlanıyor maalesef, vatandaşlardan kesinlikle 3.parti şirketler tarafından yapılan Apk uygulamaları kesinlikle tavsiye etmiyorum. O uygulamalar arka planda işletim sisteminde verilerinizi ya da mesajlarınızı başka bir sunuculara gönderebilir. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle uygulamalar harici Apk’ları kullanmayın!

Yok, efendim bu Apk da sözleşme yokmuş gerçek uygulamada varmış gibisinden değişik değişik platformlardan farklı uygulamaları kullanmayın.

Haber: Mehmet Deveci