WhatsApp'ta şirket aleyhine yaptıkları yazışmalar işlerinden etti

WhatsApp'ta kendi aralarındaki grupta şirket yöneticilerine hakaret eden ve ürünlerini kötüleyen konuşmalar yapan 3 çalışan işten atıldı. İşe iade davasını hem yerel mahkeme, hem istinaf reddetti.

TEKNOLOJİ 03.05.2021, 10:10
WhatsApp'ta şirket aleyhine yaptıkları yazışmalar işlerinden etti

Sakarya'da bir işyeri, çalışanların anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ta kendi aralarında kurduğu grupta ürünleri kötüleyen 3 çalışanı işten attı. İşçilerden biri haksız fesih iddiasıyla işe iade davası açsa da hem yerel mahkeme, hem de istinaf davayı reddetti. Yargıtay ise benzer bir dosyada işçiyi haklı bulmuştu.

Davacı işçinin vekili dilekçesinde, müvekkilinin 2014-2018 arası davalı şirkette ürün tanıtım temsilcisi olduğunu, 16 Şubat 2018'de mesai arkadaşları ile WhatsApp grubu yazışmalarında şirketin ürünü hakkında olumsuz yazılar yazdığı gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini belirtti.

YAZIŞMALAR İŞ YERİNE HAKARET SAYILDI

Dilekçede, uçtan uca şifreli bir sistemdeki yazışmaların üçüncü kişilere kapalı olduğu ve delil olarak kullanılamayacağı, bu yazışmalar gerekçe gösterilerek yapılan feshin geçersiz olacağı, burada yazılanların özel hayatın gizliliği kapsamında özel veri olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek işe iade talep edildi.

Davalı şirketin vekili ise, davacının WhatsApp grubundaki yazışmalarda şirket yöneticilerine ağır küfür ve hakaretler ettiğini, iş arkadaşlarını şirkete ait ürün hakkında negatif yazılar yazmaya teşvik ettiğini, şirketin ismine zarar vermeye çalıştığını, bu gerekçelere yapılan feshin haklı nedenlere dayandığını belirterek davanın reddini talep etti.

YEREL MAHKEME DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ

Yerel mahkeme kararında, işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar verdi. Davacı işçinin avukatı aracılığıyla itirazda bulunduğu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ise WhatsApp yazışmalarının işveren tarafından hile veya tehdit yoluyla elde edildiğine dair delil veya iddia bulunmadığına dikkat çekerek, "WhatsApp grubuna dahil üye işçilerden birisi tarafından iş yeri yetkililerine yazışmaların gösterimi neticesinde fesih sürecinin başladığı anlaşılmış olup, iş yeri yetkililerinin kendilerine yönelik yazılan ağır hakaret içeren yazışmaları öğrenmeleri sonrasında davacı ile birlikte aynı ortamda çalışmalarını beklemek hakkaniyete aykırı olacaktır" diyerek feshi haklı buldu.

BENZER BİR DAVADA ÇALIŞAN HAKLI BULUNMUŞTU

Daha önce de benzer bir dava konusuyla ilgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir karar vermişti. Kararda, WhatsApp'ın kendi içinde korunduğu ve 3. kişilere kapalı olduğu belirtilerek, "Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır" denilmişti.

#WhatsApp #Yargıtay
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