WhatsApp yıllardır beklenen özellik sonunda yayınlandı!

WhatsApp, sürekli yaptığı güncellemeler sayesinde kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Bu çalışmalarda kullanıcı geri bildirimleri de büyük rol oynuyor. Yeni WhatsApp güncellemesi, şirketin geri bildirimleri dikkate aldığını ispatlar nitelikte.

Sohbeti sessize alma özelliği bulunan uygulama, bu özelliğine uzun zamandır beklenen yeni bir seçenek ekledi.

Daha öncesinde 8 saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte 1 yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi. Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanabildiğiniz bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi.

WhatsApp’a gelen yeni “sonsuza kadar sessize al” seçeneği, uygulamanın 2.20.201.9 sürümüyle birlikte geldi. Bu da bu özelliği almak için en son sürüme ihtiyaç olmadığını bizlere gösteriyor. Uygulamanız son sürümde olsa dahi bu yeni özelliğin herkese ulaşmasının birkaç gün süreceği düşünülüyor.