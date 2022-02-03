Yasa dışı olduğu tespit edilen 286 internet sitesine erişim engeli getirildi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 01-31 Ocak tarihleri arasında incelenen 2 bin 478 internet sitesinden 286’sının yaşa dışı olduğunun tespit edildiğini ve erişim engeli getirildiğini belirtti.
TEKNOLOJİ 03.02.2022, 11:20
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01 - 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal devriye faaliyetlerinde inceledikleri 2 bin 478 internet sitesinin 286'sının kanuna aykırı olduğunu belirledi. Yapılan tespitin ardından harekete geçen ekipler söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildiğini duyurdu. Erişim engeli getirilen sitelerin 228'nin müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı, 47'sinin dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, 11'inin ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişime kapatıldığı belirtildi.
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