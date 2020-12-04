Yeni bir toprak bakterisi keşfedildi
Amasya Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Önder İdil ve ekibinin 3,5 yıllık çalışması sonucunda yeni bir toprak bakterisi keşfedildi.
Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Önder İdil ve öğrencileri tarafından Türkiye'nin farklı yerlerinden alınan topraklar, laboratuvarlarda analiz edildi.
Analizler sonucu Bolu'da Yeniçağa Gölü çevresinden alınan toprakta yeni bir toprak bakterisi türü keşfedildi. Yeni türün adı "Streptomyces Boluensis Sp. Nov." olarak belirlendi.
Uluslararası dergide yayına kabul edildi
İdil, keşifle ilgili makalenin "Archives of Microbiology" adlı uluslararası dergide yayına kabul edildiğini, bu şekilde yeni türün dünya literatürüne kazandırıldığını söyledi.
Laboratuvarda çalışmalarına devam ettiklerini anlatan İdil, "Keşfettiğimiz türün adını, örneği Bolu'dan bulduğumuz için Bolu'ya addetmek istedik" dedi.
Çalışmada Amasya Üniversitesinin kendilerine önemli katkıları olduğunu anlatan İdil, "Laboratuvarların kurulumunda, bu aşamaya gelinmesinde... Ben bir mikrobiyoloğum. Biyoloji alanındaki bir kişinin belki ulaşmak istediği noktalardan biri, yeni bir tür keşfini dünyaya kazandırmaktır" dedi.
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