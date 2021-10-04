Yenilenmiş cep telefonlarında KDV yüzde 1'e indirildi
Yenilenmiş cep telefonlarına vergi indirimi geldi. Yüze 18 lik KDV oranı yüzde bir’e düşürüldü. Peki bu durum ikinci el yenilenmiş cep telefonlarının fiyatlarına nasıl yansıyacak, işte yanıtı.
Sıfır telefon fiyatları cep yakınca ikinci el ve yenilenmiş telefonlara ilgi arttı.
Yenilenmiş cep telefoınlarıyla ilgili kritik bir adım atıldı. Resmi gazetede de yayınlanan düzenlemeyle birlikte yenilenmiş cep telefonları içinde uygulanan yüzde 18’lik KDV yüzde bir’e indirildi.
İkinci el telefonların hasar görmüş veya yıpranmış parçaları yenilenerek daha ucuza satılıyor, üstelik yenilenmiş telefonlarada 12 ay garanti veriliyor. Türkiye genelinde ticaret bakanlığı tarafından yenileme yetki belgesi verilen yalnızca 7 firma var.
Peki, ama yenilenmiş cep telefonlarında kdv oranıının düşürülmesi ikinci el telefon piyasasına nasıl yansıyacak, fiyatları nasıl etkileyecek?
Yenilenmiş bir telefonun KDV sinin %18 den % 1’e indirilmesi demek fiyatında indirilmesi anlamına geliyor, buda yenilenmiş telefonlara ilgiyi bir hayli artıracak gibi duruyor.
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