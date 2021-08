Yerli İHA mühimmatları görücüye çıktı: Kuzgun, Gözde, Gökçe

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), farklı tipteki insansız hava araçlarıyla (İHA) kullanılmak üzere geliştirdiği mühimmatları 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiliyor.

SAGE daha önce İHA mühimmatı olarak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok çalışmıştı. Bu mühimmatlara savaş uçaklarında da kullanılabilecek kabiliyet kazandırıldı.

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, İHA'larda kullanılmak üzere tasarlanan mühimmatlar hakkında bilgi verdi.

Okumuş, TÜBİTAK SAGE'nin bugüne kadar geliştirdiği bütün mühimmatların İHA'larda kullanılması için çalıştıklarını aktardı.

Satha Atilan Muhimmatların C neslini (SOM C) de İHA'lara entegre etmeye çalıştıklarını belirten Okumuş, "Faydalı ürün taşıması artan İHA'larla beraber bizim geçmişte geliştirdiğimiz hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti gibi mühimmatların İHA varyantları da gelişiyor. SOM C ürünün İHA'lara entegrasyonunu da çalışıyoruz" dedi.

İHA'ların önemi ve etkinliğinin son dönemlerde yaşanan olaylarda ortaya çıktığına işaret eden Okumuş, yeni mühimmatlarla İHA'ların etkinliğinin çok daha farklı seviyelere taşınabileceğini söyledi.

Güdüm kitleri ilk kez sergilendi

Podyumdaki Kuzgun Modüler Mühimmat ailesi 100 kilogram sınıfında çok modüler bir mühimmat konsepti... Bu ailenin üyeleri serbest güdülen, turbo jetli denilen kendi yakıt deposu olan çok daha uzun menzilli olan mühimmatlardan oluşuyor... 200 kilometrenin üzerinde bir menzili olan versiyonu üzerinde çalışılıyor. Kuzgun'un bir de katı yakıtlı versiyonu olacak. Farklı operasyonel konseptlere göre kullanılabilecek. Lazer ve diğer başlıklar için alternatifler olacak.



İHA'larda çoklu olarak taşınabilecek. İleriye yönelik yol haritasında karadan ve denizden atılan modelleri de geliştirilecek.

Kuzgun ailesinin üyeleri Gözde ve Gökçe isimli güdüm kitleri ilk kez IDEF'te sergilendi.

İHA'lardan atılıp hareketli hedeflere ulaşabilecek

Okumuş, Gözde hassas güdüm kitinin İHA'lardan atılıp aynı zamanda da hareketli hedeflere ulaşabilecek ve lazer arayıcı başlıklı bir versiyonunu çıkardıklarını duyurdu.

Okumuş, Gökçe'nin ise lazer arayıcı başlık ve yeni kanat yapısıyla hareketli hedeflere angaje olacak şekilde tasarlandığına işaret etti:

"Gökçe ve Gözde isimli güdüm kitleri savaş uçaklarımızda kullanılabilecek, aynı zamanda da İHA'larda da kullanılabilecek. Gözde bu yıl içinde, Gökçe de 2022'de tamamlanacak."