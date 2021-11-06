Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor!
Yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TOGG'un sosyal medyadan paylaştığı son video milyonların heyecanına heyecan kattı. Videoda seri üretime geçilmeden önce yerli otomobilin farklı lokasyonlarda test edildiği görülüyor. Yerli otomobilin 2022 sonunda seri üretime geçmesi planlıyor.
TEKNOLOJİ 06.11.2021, 19:30 06.11.2021, 19:42
2022 sonunda banttan indirilmesi planlanan yerli otomobilde heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Park'ta test edilen yerli otomobilde çalışmalar hız kesmiyor.
Yerli otomobilin farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde deneme süreci devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yapılan testlere ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
TOGG paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."
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