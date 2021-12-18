Yerli otomobilin logosu belli oldu.

Sosyal medya hesabından "14.30'da buluşalım" tweeti atan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, merakla beklenen paylaşımını yaptı. TOGG yeni paylaşımında yerli otomobilin logosunu servis etti.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobilde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün bir paylaşım yapmış ve "14.30'da buluşalım" ifadelerini kullanmıştı. Saatin 14.30'u göstermesiyle TOGG'un sosyal medya hesabından merakla beklenen yeni paylaşım geldi.

YERLİ OTOMOBİLİN LOGOSU PAYLAŞILDI

"Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı paylaşımda, "Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadeleri kullanılarak, yerli otomobilin logosu servis edildi.

Yerli otomobilin yeni logosu şöyle: