Youtube ve Gmail'e erişilemiyor!

YouTube ve Gmail'de erişim sorunu yaşanıyor. Youtube'a erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, "Something went wrong" ifadesiyle karşılaşıyor.

Something went wrong hatası nedir? kullanıcılar tarafından özellikle aratılıyor. Sorunun kaynağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

YouTube kullanıcıları aşağıdaki görselle hata alıyor:

Gmail'e giriş yapmak isteyen kullanıcılara da aşağıdaki hata ekranı çıkıyor.