Youtube ve Gmail'e erişilemiyor!
Kullanıcılar Google ve Youtube hizmetlerine erişemiyor
TEKNOLOJİ 14.12.2020, 15:11
YouTube ve Gmail'de erişim sorunu yaşanıyor. Youtube'a erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, "Something went wrong" ifadesiyle karşılaşıyor.
Something went wrong hatası nedir? kullanıcılar tarafından özellikle aratılıyor. Sorunun kaynağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
YouTube kullanıcıları aşağıdaki görselle hata alıyor:
Gmail'e giriş yapmak isteyen kullanıcılara da aşağıdaki hata ekranı çıkıyor.
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